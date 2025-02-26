Без актов военной поддержки Украина может быть устойчивой только до ближайшего лета.

Украинское государство на 26 февраля не получает никакой поддержки в оборонном направлении от США. Именно так сказал Дональд Трамп. Подтвердил сказанные президентом Североамериканского государства слова ранее и ряд народных депутатов Верховной Рады Украины.

Во время своего выступления в Белом доме американский политик заявил, что Украина в рамках передачи вооружений и военных технологий ничего не получает. Выступление общенационального лидера Соединенных Штатов транслировали журналисты канала Fox News.

Отметим, что в РФ осуждают все поставки военной направленности на Украину, предоставляемые Вашингтону Киевом, как и на публичном уровне обозначают, что такие акты помощи вряд ли помогут украинской армии и точно не переменят ход военных действий в пользу Украины.









Отметим, что с 20 января, как Дональд Трамп стал новым главой США, официальный Вашингтон не заявлял о новых военных пакетах для нужд Украины. И по комментариям Владимира Зеленского было заявлено, что это контрмера со стороны федерального правительства Штатов точно ухудшит ситуацию для ВСУ.

Тем временем сам Трамп выступил с обвинением в адрес украинского президента, посчитав его активным участником нецелевого расходования средств помощи Соединенных Штатов.