Бдительность не теряем – "просто так" подарков от неизвестных лиц не бывает.

Была выявлена ещё одна схема мошенничества, взятая на вооружение кибермошенниками. Последние посредством телефонных звонков представляются сотрудниками известных брендов, ушедших с российского рынка после событий 24 февраля 2022 года. Такие интернет-мошенники звонят российским жителям и предлагают принять презент. Дальше узнают, куда нужно доставить подарок и после пытаются узнать цифры из СМС-сообщения, якобы для помощи курьеру с доставкой.

На самом деле все эти операции необходимы для подключения к профилю на «Госуслугах» с целью последующего психологического манипулирования. Дальше в дело включается «безопасный счет», который нужен для «спасения денег» и чтобы они не попали якобы на счета ВСУ. На самом деле как раз всё происходит по другому сценарию, когда похищенные средства поддерживают украинскую армию, так как основной массив телефонных мошенников располагается на Украине.









Отметим, что это не единственное «ноу-хау» в новых схемах мошенников: так же на февраль 2025 года актуальны сценарии преступников, когда при помощи IP-телефонии для сокрытия настоящего места пребывания звонящего, мошенники пытаются «объяснить» потенциальным обманутым, что карты Visa и Mastercard, которые с 2022 года больше неактивны в РФ, снова заработали. Но для их восстановления нужно лишь «пройти по защищенной ссылке». Как только пользователь выбирает такое действие, защитная устойчивость аккаунтов сходит на ноль и деньги утекали на счета мошенников.