Производитель обещает "бесконечную автономность" гаджета.

Angry Miao, чья ниша в производстве относилась сугубо к компьютерным клавиатурам, теперь стал выпускать и компьютерные манипуляторы в виде мышей. Речь идёт об аппаратном продукте под наименованием Infinity Mouse, отличающимся по заявлению коммерческой компании, «бесконечной автономностью» работы. По заявлению пресс-службы, внутри гаджета спрятан АКБ емкостью в 340 мА*ч.

Сама мышь имеет довольно необычный визуальный ряд и отличается стойким к легкому механическому воздействию корпусом. Причем такое утверждение отчасти может быть правдой: корпус мыши сделан не из классического в таких случаях пластика, а из магниево-алюминиевого сплава. Что дополнительно подчеркивается в пресс-релизе.

Но это не единственный по заявлению производителя плюс. Акцент ставится и на датчике PixArt PAW3950. А так, как фирма выпускает ещё и компьютерные клавиатуры, то в конструкции мыши используются детали из первых. Речь идёт об оптических микропереключателях.

Мышь отличается «гибридными» качествами: гаджет можно использовать как в проводном, так и в беспроводном вариантах. Вес инструмента около 50 грамм.

Купить новинку можно за 150 американских долларов. Выпуск Infinity Mouse еще не начат: для его старта необходимо завершить компанию по сборам, организованную на проекте Kickstarter. Предполагается, что мышь начнут продавать в грядущем апреле.