Западные эксперты считают, что игровые джойстики идеальны не только для побед геймеров, но и для военных российской армии.

Европейский Союз уверен, что игровые гаджеты на территории РФ используются не по прямому назначению.

Так в рамках публикации сведений о новом пакете мер санкционного давления на РФ, чиновники ЕС причислили именно геймпады, как запрещенные к ввозу в РФ игровые устройства, а не игровые приставки, как предполагалось ранее. Так по версии представителей Евросоюза, российские военные специалисты для управления дронами используют игровые джойстики фирм Xbox и PlayStation. Поэтому нововведение касается именно запрета на ввоз в Россию геймпадов.

Напомним, что по более ранним сведениям чиновники ЕС проголосовали за утверждение 16-го номерного пакета санкций против России. Согласно внутреннему содержанию рестрикций, в РФ запрещено завозить комплектующие к игровым приставкам Xbox и PlayStation. Геймерские принадлежности были запрещены якобы из-за использования геймпадов не по прямому назначению, а для оперирования боевыми дронами.

А мы отметим, перспективы такой санкционной меры выглядят довольно туманно: геймпады, как и сами игровые консоли, изготавливаются за пределами ЕС, а в случае продажи в Россию вся перечисленная номенклатура ввозится не через земли Евросоюза. Хотя по косвенным данным речь идёт не только о новых геймпадах, но и поддержанных, ввозом которых в РФ занимаются некоторые из европейских фирм.