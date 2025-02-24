Гондурасский кофе может активно выйти на российский рынок

Государство Гондурас, занимающее третье место производителя кофе в Америке, предполагает провести мощную экспансию на рынки России одного из основных своих продуктов. Такие сведения публикуют репортёры ТАСС, ссылающиеся на речь вице-президента Марио Суасо, занимающего соответствующую должность в Гондурасском институте кофе.

По словам чиновника, Евросоюз довольно бессмысленно попытался ограничить экспорт гондурасского кофе в Еврозону посредством запретов, распространяющихся на ввозимую со внешних рынков с\х продукцию. И качестве альтернативы рынку ЕС гондурасские бизнесмены рассматривают Россию. Тем более это идеальное решение с точки зрения диверсификации национального экспорта. Такие данные приводит новостное агентство Cyaco.









По мнению Суасо, рынок РФ довольно обширен, а экономика России демонстрирует устойчивый рост.

На 2025 год основными импортёрами гондурасского кофе были Соединенные Штаты и Евросоюз. В РФ местный кофе поставлялся всего лишь на уровне 18 тыс. мешков в год, что довольно скромно.

В макроэкономике Центральной Америки Гондурас является флагманом по производству кофе, в общемировой табели о рангах производителей кофе Гондурас является седьмым.