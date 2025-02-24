Одинаково успешного решения для всех проблемных карт нет.

Сырой программный код, вышедший из-под контроля программистов Nvidia, привел к тому, что сразу несколько поколений графических адаптеров стали неправильно работать. Причем, как исправить проблему, единого решения на 24 февраля в Сети нет. После инсталляции программного продукта экран превращается в черный сразу после загрузки ОС.

Согласно западным форумам по компьютерным комплектующим, ошибка возникает после появления драйверов с маркировкой 572, необходимых для графических адаптеров RTX 5000.

Наиболее удачливые и находчивые пользователи смогли «заморозить» проблему, используя реконфигурацию PCIe, поменяв настройки BIOS. Речь идёт о понижении частоты графического процессора, как и снижении напряжения. Улучшает ситуацию и изменение частоты дисплея.

Некоторые юзеры победили проблему, «поигравшись» с опциями BIOS по части раздела PCIe, установив ползунок в положение 4.0. Тем временем выпустили комментарий и официальные представители Nvidia, заявив, что они знают об ошибке черного экрана и пытаются найти корень проблемы в максимально быстром режиме.

Тем обладателям видеокарт RTX 50xx, которые не располагают ранними версиями драйверов для графического адаптера, стоит лишь ожидать выхода обновлённых драйверов, содержащих исправление.

А вот обладателям видеокарт RTX 30xx и 40xx стоит поступить иначе: не обновляться на ревизию 572, чтобы не получить свой черный экран.