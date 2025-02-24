Согласно документам на территории Соединенных Штатов таких долгожителей не менее нескольких миллионов.

Из американского бюджета регулярно расходуются миллионы долларов на платежи американским гражданам, чей возраст по реестрам соответствует 200 годам и более. Такие сведения Дональд Трамп озвучил в рамках национальной конференции консерваторов.

По данным президента США, в реестрах соцобеспечения Североамериканского государства прописаны не менее миллиона людей, которым «по паспорту» от 120 лет и старше, информируют уже репортёры отечественных РИА Новостей.

Так 47-й глава Белого дома указал, что в системе данных содержится запись о человеке, которому 360 лет. Трамп сказал, что этот человек старше самих Соединенных Штатов, которым самим всего 250 лет.

Всего по подсчётам в данных реестрах записаны 4,8 млн. американских граждан возрастом от 140 лет и выше. Резюмировал же Трамп тем, что расследование по поводу ненастоящих долгожителей ещё продолжается с целью заблокировать незаконную трату денег из американского бюджета. Такая схема существовала годами.

Отметим, что прямой обязанностью расследовать мошенничество и ненужные траты в федеральном правительстве США занимается ведомство DOGE, возглавляемое Илоном Маском.