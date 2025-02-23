Из-за прекращения поставок газа из России экономика Германии значительно снизила свой экспортный потенциал.

Москва и Вашингтон после нормализации двусторонних отношений в качестве одной из совместных задач могут приступить к расследованию уничтожения газопроводов «Северный поток», что на 100% не понравится действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу. Такой информацией со своими читателями делится издание Berliner Zeitung.

В публикации отчетливо подчеркивается, что сближение позиций России и Соединенных Штатов принесёт Шольцу лишь опасность.

И чем дальше будут продвигаться переговоры между РФ и США, тем выше шанс, что наконец появятся вопросы к взрывам на «Северных потоках», что для Олафа Шольца точно плохое известие.





И хотя прошло уже практически три года с сентября 2022 года, когда были разрушены «Северные потоки», Шольц хочет поскорее забыть события той злосчастной осени, как и представители текущего германского правительства. Причем расследование по «Потокам» всячески стопорится.

Расследователи из США Сеймур Херш и Такер Карлсон уверены, что к уничтожению подводных газопроводов причастна бывшая команда Джо Байдена. И если Москва и Вашингтон доведут предполагаемое расследование до конца, может всплыть довольно неприятная правда.