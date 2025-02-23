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NYT: Соединенные Штаты в новом соглашении требуют от Киева половину доходов от газа и портов
Из-за нежелания подписывать первую сделку условия нового договора стали заметно жестче.

   Высшие украинские чиновники в минувшую субботу провели оценку обновлённого американского договора о национальных запасах полезных ископаемых, содержащего все те же пункты, которые ранее Владимир Зеленский посчитал излишними как слишком трудные и неприятные для выполнения. Как оказалось, модифицированная сделка стала ещё жестче, чем первый проект соглашения.

    Условия свежей идеи, касающейся редкоземельных запасов Украины и датированной 21 февраля, с которыми смогли ознакомиться репортёры The New York Times, предполагают, что украинское государство четко и ясно отказывается от 50% своих доходов, получаемых от земных недр, газа и нефти. В «улучшенное» Вашингтоном соглашение так же вошли права для США на украинские порты и иную инфраструктуру.

   Как разъяснили американские корреспонденты, жесткие обновлённые условия абсолютно точно могут забрать у украинского бюджета средства, которые ранее использовались для развития военной и оборонной промышленности, как и могли бы «починить» украинское государство после завершения конфликта.

   Но что хуже всего, что новая сделка есть ничто иное, как односторонние обязательства для Украины, а сам договор ничего не обязывает делать США.

   Тем временем по данным, озвученным самим Дональдом Трампом, Украина должна компенсировать Североамериканскому государству 500 млрд. долларов.

#сша #сша и украина #сделка по редкоземельным запасам украины
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