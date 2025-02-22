Глава США Дональд Трамп высказался, что украинское государство должно возместить Соединенным Штатам 400-500 млрд. американских долларов.

Глава США Дональд Трамп высказался, что украинское государство должно возместить Соединенным Штатам 400 млрд. американских долларов. О том, что помощь со стороны Североамериканского государства для Украины никогда не была безвозмездной, рассказали журналисты РИА Новости.

Как подчеркнул руководитель Белого дома, он хочет как можно более быстрое совершение сделки с Киевом, в которой последний обязуется компенсировать США описанную сумму.

По словам Трампа, он хочет верить, что федеральное правительство США подпишет соглашения с украинскими чиновниками в короткий временной промежуток, тем самым позволив американскому бюджету вернуть 400-500 млрд.









Иностранный политик подчеркнул, что США расходует собственные финансы на далекую страну, не компенсируя свои траты. Теперь настало время для иных решений и вашингтонская администрация не хочет продолжать спонсировать «дальнее государство».

Отметим, что на прошлой неделе украинский президент отказался подписываться под договором о редкоземельных залежах на территории Украины, ознакомившись с файлом, доставленным руководителем американского минфина Скоттом Бессентом. По мнению Зеленского требование главы Белого дома о компенсации Украиной 500 млрд. долларов есть самый настоящий «несерьёзный разговор» со стороны США.