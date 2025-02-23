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Управляющий "Росатома" впервые показал наконечник ударной части "Орешника"
Поверхность ракеты способна выдержать температуры, близкие к температурам поверхности Солнца.

   Главный управляющий «Росатома» Алексей Лихачев показал пришедшему на выставку Владимиру Путину наконечник гиперзвуковой ракеты «Орешник».

   В видео, размещенном на портале РИА Новостей, гендиректор «Росатома», проводит экскурсию по коридорам экспозиции, приуроченной к проходящему мероприятию «Форум будущих технологий».

   Как пояснил во время осмотра Владимиром Путиным предметов выставки Лихачев, показывая на один из стендов, что это наконечник баллистического боеприпаса средней дальности, относящийся к «Орешнику». Высокопоставленный специалист подтвердил ранее сказанные российским президентом слова, что поверхность наконечника отечественной БРСД справляется с воздействием температур, близким к температуре поверхности Солнца.



   Отметим, в рамках выступления на Форуме будущих технологий, Путин сам рассказал, что «Орешник» не был создан ранее в эпоху СССР из-за отсутствия физических материалов, обладающих тугоплавкостью, эквивалентной температуре поверхности Солнца.

   Напомним, что ракета «Орешника» способна пролететь порядка 4000 километров, разгоняясь до скоростей в 10 Махов. А когда боеприпас достигает зоны атаки, то его разводящаяся часть разбрасывает сразу до 10 ракет, обладающих индивидуальными полётными заданиями.

#росатом #орешник #брсд орешник
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