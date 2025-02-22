Правительство украинского государства столкнется с проблемой, если не подпишут соглашение о добыче редкоземельных минералов с представителями Соединенных Штатов

Правительство украинского государства столкнется с проблемой, если не подпишут соглашение о добыче редкоземельных минералов с представителями Соединенных Штатов. Прямое предупреждение сделал лично Дональд Трамп.

78-летний политик отметил: либо будет заключена сделка, либо между Украиной и Штатами возникнет целый список проблем, такие слова приводят репортёры РИА Новостей.

Американский лидер дополнительно поставил акцент на том, что соглашение всё-таки будет подписано. Потому что такой договор соответствует политике обеспечения национальной безопасности Штатов.









Отметим, что немногим ранее Трамп отметился обвинениями в адрес Украины и лично Зеленского, упрекнув украинскую сторону в умышленном срыве договора.

В случае положительного исхода в заключении сделки Киев продолжил бы получать от Вашингтона военную и финансовую помощь.

Между тем по заявлению Дональда Трампа Украина уже за полученную помощь должна США порядка 500 млрд. американских долларов.