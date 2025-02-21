Трамп хочет сократить не боевые части, а сугубо вспомогательный персонал

Не менее 50 тыс. действующих сотрудников могут лишиться своих рабочих мест, трудящихся на благо национального оборонного ведомства Соединенных Штатов, как только таковое решение будет согласовано с текущим главой Белого дома. Такие сведения для своих читателей разместили корреспонденты канала CNN, сумев провести беседу с представителем американского правительства.

Известно, что в рамках трудовых соглашений в Пентагоне работают 55 тыс. специалистов, имеющих испытательный срок. Именно они лишатся работы в первую очередь: потому что они стали первоочередной целью для увольнений со стороны Дональда Трампа и Илона Маска – причем последний занимается данной проблематикой напрямую как руководитель новосозданного федерального ведомства DOGE.









Предполагается, что первый этап сокращений начнется сегодня 21 февраля.

Так в рамках выступления в Комитете консервативных политических действий, Илон Маск заявил, что Белый дом довольно эффективно сокращает рабочие места. Такие действия по мнению мультимиллиардера, приведут лишь к снижению налогов, позволяя экономить.

И уже по мнению модератора встречи CPAC Роба Шмитта, команда Трампа может распустить Налоговое управление Североамериканского государства.