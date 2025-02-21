Осенью Зеленский сам озвучил идею, согласно которой Украина может поделиться богатствами собственных земных недр со Штатами.

Чиновники Трампа предложили представителям Украины «модернизированный» проект соглашения между странами, предусматривающий добычу полезных ископаемых, созданный после того, как украинский президент не согласился на первоначальную идею Трампа. Такие сведения получили журналисты Axios, получившие комментарии от украинских и американских правительственных функционеров.

По данным последних, новая сделка имеет большие шансы на её подписание. Тем более советники Зеленского посоветовали ему не долго думать, а взять и поставить собственную подпись под «улучшенным» соглашением. Иначе Дональд Трамп может ещё больше охладеть к Украине. Как пояснил представитель украинской стороны, документ был существенно переработан и уже лучше соответствует законодательству Украины, чем его не подписанный более ранний американский предшественник.









Напомним предысторию: действующий глава минфина США Скотт Бессент приехал в Киев на прошлой неделе и дал на ознакомление проект соглашения о совместной разработке украинских земных недр Зеленскому. Предполагалось, что 50% доходов от такой добычи должно было отправиться в бюджет Соединенных Штатов. И что самое интересное, будущий закон должен был находиться в приоритетной юрисдикции суда Нью-Йорка, как и предоставлять первоначальный приоритет именно торговым соглашениям с фирмами Североамериканского государства.