В эпоху энергетического кризиса не до ввода новых санкций.

Члены G7 в новом публичном документе подтвердят свой отказ об усилении ценового потолка на нефть из РФ. Содержание коммюнике заранее стало известно американским журналистам Bloomberg.

Сотрудники агентства выяснили, что обновленный документ стал заметно мягче по отношению к России.

Государства-участники G7 откажутся от призыва национальных министров финансов к побуждению действий, связанных с блокированием ценового потолка на российское черное золото.

Хотя достоверно утверждать, что именно такая формулировка 24 февраля публично выйдет нельзя: текст может быть изменен или дополнен, а сама фаза обсуждения до сих пор не закончена.









Предполагается, что такая корректировка связана прежде всего с приходом новой вашингтонской администрации в Белый дом, после чего США повлияли на остальных шесть стран-участниц G7, призвав продемонстрировать деэскалационные действия.

Отметим, что Дональд Трамп на прошлой семидневке публично призвал вернуть Москву в состав G7 на правах восьмого участника, заявив, что пришло время для «Большой восьмерки». В Москве же новую идею восприняли без особого энтузиазма.