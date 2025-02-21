Польша является словно магнитом как для падающих зондов, так и для остатков ракет.

Воздушное пространство Польши является зоной проникновения неопознанных объектов, падающих с небес на землю вот уже третий раз за 48 часов. Предположительно, речь идёт об фрагментах космических ракет. Соответствующую информацию предоставили журналисты газеты Fakt.

По данным корреспондентов, специалисты коммерческой организации Elektro Hurt смогли рядом с городом Познань найти непонятный контейнер в форме бочки. По версии репортёров, это может быть часть конструкции Falcon 9 компании SpaceX. Как только находку обнаружили, на место падения сразу прибыли экстренные группы в составе пожарных расчётов, полиции, бригады химиков и сотрудники Польского космического агентства.

И хотя что собой представляет третий фрагмент, посетивший польскую территорию в Поморском воеводстве спустя два дня после первых случаев, установить не удалось, с наибольшей вероятностью данный обломок тоже является конструктивной частью пока что не идентифицированной ракеты.