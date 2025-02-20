Трамп очень любит сделки и Владимир Зеленский не должен это забывать.

Как только Дональд Трамп одержал победу над Камалой Харрис в ходе президентских выборов 2024 года, сотрудничающие с Республиканской партией американские лоббисты посоветовали украинскому президенту быть аккуратней в словах и демонстрировать свою способность принимать компромиссные решения в отношении потенциальных мирных встреч. Такими сведениями располагают репортёры канала NBC.

Так чиновники, разделяющие симпатии к Украине и входящие в состав Республиканской партии, как действующие конгрессмены или как лоббисты, дали настойчивый совет Владимиру Зеленскому поменять неуступчивую риторику и показать обратное: желание договариваться на потенциальной мирной конференции.









И как узнали представители NBC, Зеленский не предал значения таким советам, решив действовать согласно своей логике поступков.

На 20 февраля можно лишь засвидетельствовать, что украинский общенациональный лидер совершенно зря не прислушался к рекомендациям опытных зарубежных политтехнологов: Трамп публично раскритиковал официальный Киев из-за отмененной сделки на 500 млрд. долларов по полезным ископаемым и подверг критике самого Зеленского – всё из-за неосторожных высказываний украинского президента.