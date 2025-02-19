На Украине выборы должны пройти на трёх уровнях: президентском, парламентском и местном.

Высокопоставленные украинские чиновники не должны терять времени даром и заняться в довольно плотном режиме организацией предстоящих выборов в государстве, если хотят добиться своего участия за столом переговоров по будущему Украины. Такую точку зрения на бездействие украинской стороны в давно назревшем вопросе проведения очередного выборного процесса, касающегося выборов президента и выборов в парламент, как и обновления местного самоуправления на Украине высказал американский президент Дональд Трамп.

Политик заявил, что украинский народ должен задать вопрос, почему выборы на Украине своевременно не проводятся, чьи слова приводят корреспонденты ТАСС.









Как пояснил глава Белого дома, своевременные выборы отлично бы смотрелись как стартовый механизм для участия украинских чиновников в переговорном мероприятии по урегулированию конфликта.

Причем по словам Трампа выборы на Украине – это инициатива не только американской стороны, но и справедливое замечание от представителей других государств. Тем более нынешний рейтинг главы текущей киевской администрации Владимира Зеленского держится на уровне 4% или даже меньше.