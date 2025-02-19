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Madarator
NYT: Зеленский прошел по тонкой грани, направляя в сторону Трампа критические замечания
Дональд Трамп сильно не любит, когда его осуждают.

   Узнав без деталей итоги дипломатических переговоров высокопоставленных делегаций от США и России в рамках встречи в Эр-Рияде 18 февраля, украинский президент публично раскритиковал поведение новой вашингтонской администрации по части переговоров с представителями Москвы, считая, что Трамп не должен был исключать украинских переговорщиков из мероприятия по дальнейшей судьбе Украины. Соответствующую мысль изложили авторы издания The New York Times в редакционной колонке. По мнению журналиста, выпустившего материал, Владимир Зеленский стоит на очень тонком льду, «атакуя» действия Дональда Трампа и его ближайших соратников.

   Как пояснил сам украинский президент, все те рамки, которые могли появиться благодаря продуктивным переговорам Москвы и Вашингтона в отношении Украины, не могут быть навязаны последней. И как справедливо указали журналисты, сегодняшний Зеленский не похож на себя образца недельной давности, когда украинский общенациональный лидер старался максимально избегать критики в отношении Трампа и его любых действий. Причем Зеленский не просто избегал критики в направлении новой вашингтонской администрации и её лидера, а в регулярном режиме хвалил текущего главу Белого дома.



   Отметим, что в Эр-Рияде высокие стороны «договорились договариваться» и намерены улучшить общий межгосударственный фон между Москвой и Вашингтоном, демонстрируя предполагаемую оттепель после более чем четырехлетнего замораживания до минимального уровня отношений между РФ и США.

   Подчеркнем, что Штаты представляют собой крупнейшего донора военной и финансовой направленности в отношении Киева, который слишком сильно зависит ещё от Вашингтона в системах ПВО и предоставлении разведывательной информации.

#политика #дональд трамп #владимир зеленский #переговоры #переговоры сша и россии #переговоры сша и россии в саудовской аравии #зеленский и трамп
Источник: translated.turbopages.org
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