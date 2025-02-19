Передовая система особенно будет эффективна против множественных целей, типа транспортных колон или сосредоточения бронетехники.

Специалисты РФ хотят до конца 2025 года закончить тесты разведывательно-ударного комплекса, содержащего двухуровневый контур обнаружения и атаки, оперирующий боевым барражирующим изделием «Куб-СМ». Передовое вооружение умеет вести разведку, атаковать, фиксировать использование барражирующих боеприпасов и если понадобится, провести дополнительную корректировку.

О новом комплексе рассказал руководитель «Калашникова» Алан Лушников. Представители концерна в рамках международного форума вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби и показали свой продукт.

По словам Лушникова, Куб-СМ включает в себя 14 единиц барражирующих боеприпасов, установленных в индивидуальные пусковые контейнеры и многофункциональный ведущий дрон, стартующий с бронированного командного пункта. Причем головной дрон выполняет две задачи: первичную разведку, фиксацию воздушного удара и, если надо, дополнительную доразведку. Причем для повышения боевой эффективности на миссию отправляются сразу два таких экземпляра, стартующих с паузами. Миссия всего звена Куб-СМ наиболее эффективна против большой бронированной или автомобильной колонны, когда за небольшой временной отрезок поражается несколько наземных целей.