Девиз Владимира Зеленского "Ничего про Украину без Украины" оказался в 2025 не сильно работающим.

Встреча высокопоставленных дипломатических руководителей РФ и США в Эр-Рияде заставила украинских чиновников на достаточно серьёзном уровне получить долю беспокойства. О волнении во властных кабинетах Киева рассказывает свежая публикация Le Parisien.

Как указывают французские журналисты, Марко Рубио и Сергей Лавров являются предвестниками скорых и позитивных изменений в политической и экономической сферах между Вашингтоном и Москвой. Что не может не волновать Киев и Брюссель. Украинские и европейские власти опасаются, что Россия и Соединенные Штаты начинают фазу сближения без помощи Украины и Евросоюза и не уведомляя последних о своих договоренностях.

Отметим, что вчерашние переговоры длились больше четырех часов и прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Помимо главы отечественного МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, присутствовали советники президентов и ещё несколько высокопоставленных лиц.

Тем временем Владимир Зеленский отказался от сегодняшнего визита в СА и перенес его на март из-за «сюрприза», под которым украинский президент подразумевал неожиданную для него встречу американской и российских делегаций.