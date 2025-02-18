Самая дешевая позиция обойдется в 110 тыс. рублей, а самая дорогая – в 340 тыс. рублей.

В России объявили период предзаказа на телефон-флагман Huawei Mate 70 Pro, складной трёхсекционный смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design и планшет Huawei MatePad Pro.

Хуавей Мэйт 70 Про получил главную камеру с переменным фокусным расстоянием f/1.4-4.0 и улучшенным сенсором. Разрешение телефото камеры китайские специалисты увеличили до 48 МП, как и прокачали ультраширокоугольную камеру до 40 МП, снимающую с углом съемки в 120 градусов. Экран получил защитное стекло Kunlun Glass 2. Телефон оснащен некоторыми ИИ-решениями. Что интересно, Huawei Mate 70 Pro – передовой флагман без всяких кавычек, и будет продаваться только на территории Китая и РФ.









Самым дорогим продуктом в представленной линейке будет Huawei Mate XT Ultimate Design – смартфон, который является единственным в мире «телефоном-гармошкой». Три секции телефона в развернутом состоянии позволяют получить диагональ дисплея как у планшета в 10 дюймов. Площадь полностью разложенного экрана составляет 322 квадратных сантиметра.

Представил китайский бренд и планшет под наименованием Huawei MatePad Pro диагональю в 13 дюймов с OLED-экраном, созданным в рамках технологии PaperMatte. Расширить функциональность планшета можно при помощи фирменного стилуса, мыши и магнитной клавиатуры. Маркетологи компании позиционируют эту новинку как альтернатива классическому ноутбуку.

Предзаказ на новинки действует в трёх крупнейших российских ритейлерах. Флагман Mate 70 Pro 12 \ 512 Гб стоит примерно 110 тыс. рублей, Mate XT 16 \ 1ТБ 340 тыс. руб., MatePad Pro 13,2 дюймов 12 \ 256 Гб с технологией PaperMatte 110 тыс. руб.