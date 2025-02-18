Есть некоторый риск, что некоторые слитки могли "исправиться".

Самый богатый человек мира и действующий глава федерального ведомства по оптимизации расходов правительства США – Илон Маск, выступил с призывом, в котором подчеркнул особую важность аудита золотых запасов США, размещенных в Форт-Ноксе.

Как пояснил свою позицию миллиардер и действующий высокопоставленный чиновник, золото в укрепленном хранилище принадлежит американскому обществу. И это общество, в том числе Маск, должны быть уверены, что это золото действительно находится в Форт-Ноксе, а не где-нибудь ещё.

Отметим, что опасения Маска не беспочвенны: согласно сведениям сетевого ресурса Вusiness Standard, целый пул американских банковских организаций, справедливо опасаясь эпохи ввозных пошлин, которые могут начать действовать по воле Дональда Трампа, попытались изъять собственные золотые запасы из Банка Англии. Но в ходе операционной деятельности последнего выяснилось, что такого количества золота, необходимого для выдачи по законному требованию владельцев, не было в хранилище.

С точки зрения финансовых аналитиков это есть ничто иное, как «технический дефолт»: так как согласно юридическому определению, если банк не выполняет свои обязательства перед клиентами, то это как раз и есть активный режим технического дефолта.

Убежден в правоте Маска и сенатор Рэнд Пол, который заявил, что золотые запасы Штатов должны как можно скорей быть проверены. Причем второй главной задачей такого аудита является проверка справедливости утверждения, что золота в Форт-Ноксе стало не хватать.