Из-за слишком массивной ракеты боеприпас способна перевести только колёсная "многоножка".

Сетевой ресурс со специализацией на «бронетехнике» выложил у себя на портале потенциальный облик грунтового комплекса, оснащенного пусковой установкой для запуска баллистической ракеты новейшего поколения. Речь идёт о колёсном шасси с ракетным комплексом под наименованием БРСД «Орешник».

Как сделали вывод специалисты портала, многоосным носителем гиперзвукового управляемого снаряда является тяжелый тягач МЗКТ с колёсной формулой 12х12 в своем военном варианте.

Причем для такого утверждения есть несколько уверенных выводов: колёсные многоосевые транспортные средства и раньше использовались как мобильные стартовые платформы для ракет класса «земля-земля»: от боеприпасов малой дальности и до межконтинентальных.

Причем такое решение достаточно оправдано: в отличие от гусеничных платформ, колёсные итерации более легки и достаточно подвижны. Плюс дополнительный комфорт позволяет операторам комплекса длительное время находиться вне баз на засекреченной позиции скрытой от глаз стороннего наблюдателя в районе обычного лесного массива или ещё в каком-нибудь укромном уголке России.

Напомним, что ударная часть «Орешника» размещена на платформе разведения, где находятся в стартовой готовности до десяти боеголовок с индивидуальными полётными заданиями, что затрудняет их уничтожение. Ракета может запускаться как в холостом режиме, так и с ядерной начинкой в составе всех боевых блоков.