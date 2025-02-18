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Madarator
Reuters: Возможная отмена США санкций против России осложнит положение ЕС
Уже как минимум 500 крупных компаний выразили намерение вернуться в РФ.

   Вероятная отмена мер санкционного давления на Россию со стороны новой вашингтонской администрации во главе с Дональдом Трампом может поставить весь Евросоюз в довольно трудное положение. Соответствующей точки зрения придерживается штатный колумнист новостного агентства Рейтерс Пьер Бриансон.

   Журналист подчеркнул, что потепление между Соединенными Штатами и РФ, после которого начнется восстановление отношений, с самой высокой вероятностью может вызывать целый шквал положительных изменений: от первых робких шагов по смягчению мер давления санкционного характера, до полного их аннулирования. И если так и случится, то Европейский Союз попадёт в исключительно невыгодное стратегическое положение.

   Предполагается, что как только санкционные оковы со стороны правительства Штатов падут, Белый дом в усиленном режиме начнет сотрудничать с Москвой. Это не сможет ускользнуть от ока европейских фирм, которые довольно в настойчивой манере потребуют точно таких же мер от своих собственных национальных правительств, не желая проигрывать конкурентную борьбу и лишиться шанса на увеличение собственных прибылей. Тем более, улучшение торговых и экономических отношений – это 100% обоюдовыгодная польза для ЕС и РФ. И вряд ли против таких требований крупных компаний из Европы смогут устоять евробюрократы, уверен Бриансон.  

#евросоюз #западная пресса #сша и ес #сша и европа #отмена санкций #отмена санкций против рф #отмена антироссийских санкций #отмена санкций сша против россии #политика и экономика
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