Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе поставил свою подпись под документом, согласно которому судна НАТО получили разрешение на стоянку во внутренних водах Грузии. Соглашение будет иметь юридическую силу с 1 марта 2025 года по 1 января будущего года. Соответствующий приказ о годичном разрешении для кораблей североатлантического альянса размещен на портале грузинского правительства.
Подразумевается, что в новом приказе указаны зоны размещения кораблей. Так последние могут выполнять функции стоянки на рейде, посещать открытые портовые зоны Грузии и находиться в исключительном периметре территориальной зоны.
Так ближайшей весной с 28 апреля по 8 мая армейская база Крцаниси станет совместным участком для тренировок военных блока и грузинской армии. К учениям присоединятся военнослужащие Соединенных Штатов, Франции, Турции, Германии и других стран.
Отметим, что последние на 15 февраля учения между Грузией и НАТО были в 2022 году.