Будущее соглашение будет действовать ровно один год.

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе поставил свою подпись под документом, согласно которому судна НАТО получили разрешение на стоянку во внутренних водах Грузии. Соглашение будет иметь юридическую силу с 1 марта 2025 года по 1 января будущего года. Соответствующий приказ о годичном разрешении для кораблей североатлантического альянса размещен на портале грузинского правительства.

Подразумевается, что в новом приказе указаны зоны размещения кораблей. Так последние могут выполнять функции стоянки на рейде, посещать открытые портовые зоны Грузии и находиться в исключительном периметре территориальной зоны.





Так ближайшей весной с 28 апреля по 8 мая армейская база Крцаниси станет совместным участком для тренировок военных блока и грузинской армии. К учениям присоединятся военнослужащие Соединенных Штатов, Франции, Турции, Германии и других стран.

Отметим, что последние на 15 февраля учения между Грузией и НАТО были в 2022 году.