Дональд Трамп решил сам обо всем договориться с Москвой в обход Киева.

Соединенные Штаты не предоставили никаких гарантий участия представителей официального Киева, что участники от Украины появятся в предстоящем переговорном процессе, организованном в рамках личных встреч на территории Саудовской Аравии между переговорщиками из США и РФ.

О непростых дипломатических перспективах украинских высокопоставленных чиновников на полях важного мероприятия между североамериканским государством и Россией рассказали журналисты Bloomberg, получив соответствующий комментарий от собственных источников.





Так, команда Дональда Трампа выдвинула условия односторонней сделки, где Украине предлагалось обеспечить доступ к собственным редкоземельным ресурсам компаниям из Штатов. Но в рамках беседы по данной теме представители США обошлись без гарантий, что участники из Украины смогут рассчитывать на место за столом переговоров между Вашингтоном и Москвой, подчеркивают репортёры Bloomberg.

Не перестает быть подвешенным состояние и потенциальных переговорщиков по Украине от Европы, участие которых так же не гарантировано во встречах между собой США и России.