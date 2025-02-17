Готовый кирпич будет изготавливаться в цехе площадью в 1300 кв. метров и реализовываться в ближайших регионах и Башкортостане.

Башкирские чиновники подписали соглашение о защите и стимуляции инвестиций с коммерческой организацией Башстройтранс, решившей создать в Уфимском районе промышленный блок с изготовлением вибропресованной продукции. О соответствующих планах рассказали представители башкирской Корпорации развития. Для готовности объекта в будущий завод необходимо инвестировать порядка 150 млн. рублей.

Фирма «Башстройтранс» находится на отечественном рынке порядка 12 лет и получила чистую прибыль в позапрошлом году в размере 1,3 млн. рублей.

С проектом будущего производства уже ознакомился глава республики Радий Хабиров, услышавший о заводе лично от управляющего компании Андрея Афанасенкова «Башстройтранс».









Что интересно, место будущего строительства было выкуплено без внешней помощи за средства инвестиционной компании, после чего строители занялись непосредственно своей работой, строя на площади в 1300 кв. метров будущий объект промышленного производства.

Так, согласно первичным производственным наброскам, с конвейера завода будут сходить кирпич, тротуарная плитка и брусчатка. Всё это планируется реализовывать непосредственно на территории республики и в ближайших российских регионах.

В качестве меры господдержки республиканские чиновники сделали обещание упростить получение льготного заемного субсидирования.