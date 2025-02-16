Слова новой американской власти стали холодным душем для либеральной Европы.

Глава Франции Эмманюэль Макрон объявил о созыве встречи на высшем уровне, где должны увидеться руководители Европейского Союза и Британии. Французского президента сильно встревожила последняя публичная речь действующего вице-президента Соединенных Штатов Дж. Д. Вэнса в рамках выступления на недавней Мюнхенской конференции по безопасности.

О непростых политических временах в Европе рассказала свежая публикация от зарубежного издания Politico, ссылающаяся на комментарий главного польского дипломата Радослава Сикорского.





По словам польского министра, предстоящая встреча станет площадкой самого высокого уровня для обсуждения актуальных вызовов, брошенных в открытую растерянной Европе со стороны новой вашингтонской администрации. Как выразился высокопоставленный польский чиновник, Трамп лишь прощупывает почву, но Европе даже по этому пока ещё легкому поводу не стоит терять бдительность.

На утро 16 февраля точных сведений, кто поедет на экстренный саммит, неизвестно, как и точно не ясно, приедет ли на данное мероприятие украинский национальный лидер Владимир Зеленский. И как прокомментировали репортёры The Guardian, европейские высшие лица переживают за попытки команды Дональда Трампа отодвинуть их от предстоящих переговоров по Украине.