До сегодняшнего дня планку самой известной и мощной нейросети удерживал программно-аппаратный продукт ChatGPT от OpenAI.

Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил о скором старте «самого выдающегося представителя ИИ в мире» под собственным наименованием Grok 3 от коммерческой организации xAI.

Grok 3 появится одномоментно с демонстрированием своих собственных возможностей 18 февраля. В момент релиза вычислительная мощь нового искусственного интеллекта будет продемонстрирована в режиме реального времени в 7 часов утра по Московскому времени.

Маск назвал новый программно-аппаратный продукт самым умным на планете Земля.





В рамках прошедшей в Дубае 13 февраля конференции бизнесмен рассказал, что генеративная система, появившаяся благодаря высоким рабочим навыкам сотрудников Маска, умеет рассуждать на достаточно высоком уровне.

Как пояснил предприниматель, новейшая языковая модель обучалась на синтетических данных и умеет проводить анализ собственных потенциальных ошибок, которые могли бы быть выполнены, и исключает их.

Отметим, что Grok 3 выходит на фоне наделавшей шума китайской нейросетевой модели DeepSeek.