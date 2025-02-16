Заразиться вредоносной программой довольно легко через модифицированный pdf-файл.

Российским пользователям лучше поспешить с удалением мобильного приложения WhatsApp*: в программе обнаружены серьёзные пробелы в системе безопасности. И как подчеркнул аналитик по сетевой безопасности Алексей Раевский, американский мессенджер не понадобится удалять навсегда – надо лишь дождаться когда программисты по цифровой безопасности устранят критические уязвимости в программном коде и загрузят свежую стабильную версию в магазин приложений.

Вчера представители отечественной полиции проинформировали, что зона безопасности WhatsApp превратилась в территорию опасности, потому что найденная уязвимость достаточно тяжела. Благодаря дыре в безопасности шпионские программные модули довольно просто пробиваются через защиту телефона. Для этого используются специальным образом модернизированные файлы формата PDF. И что хуже всего, чтобы вирус заработал, документы с таким расширением даже не обязательно запускать: злонамеренный софт самостоятельно проходит через амбразуру смартфона.









Согласно расширенному комментарию Раевского, такие «отверстия в безопасности» являются достаточно адресными и направлены на людей, обладающих критически важными данными.

Лучший совет на 15 февраля 2025 года, чтобы избежать заражения шпионским модулем посредством уязвимости к PDF – это деинсталлировать WhatsApp временно.

Обозначил аналитик и цену за обладание исходным кодом такой уязвимости – это миллионы американских долларов.

* – принадлежит Meta, компания запрещена в РФ и признана экстремистской организацией