Венгрия наложила вето на первый этап переговоров, необходимый для вступления украинского государства в ЕС.

Венгрия наложила вето на первый этап переговоров, необходимый для вступления украинского государства в ЕС. О слабом желании Венгрии увидеть Украину в составе Европейского Союза информируют журналисты варшавской радиостанции RMF24.

Так на февраль 2025 года в Евросоюзе председательствует Польша, которая путем публикации соответствующего письма огласила условия для начала первичных переговоров. Согласно изложенному в письме, Украина должна организовать проведение двух реформ, включающих в себя обеспечительные механизмы верховенства права и государственного управления.









Появилось и третье требование, выдвинутое венгерскими властями: украинские функционеры должны предоставить реальный план защиты национальных меньшинств, проживающих в стране.

Данное требование может полностью застопорить открытие первого этапа обсуждений, старт которых запланирован на второй месяц будущей весны. А также все решения в ЕС по первому блоку должны быть единогласно проголосованы.

Вместе с тем известно, что все переговоры о появлении Украины в составе Евросоюза могут длиться бесконечно много. Но в некоторой степени был шанс что переговоры между Брюсселем и Киевом начнутся в этом году.