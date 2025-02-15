Фатальное событие вынудило командование ВСУ на продолжительный период времени отказаться от использования американских "Соколов" в украинском небе.

Украинские зенитчики перехватили прошлым летом боевой самолёт F-16 при помощи управляемой ракеты, запущенной из американского ЗРК дальнего радиуса действия, известного как система ПВО Patriot. Причем ошибочный выстрел вовсе не случаен: сбитие произошло из-за путаницы с распознаванием. Оказывается американский истребитель был передан без системы боевой идентификации, известной как Link 16. О знаковых ошибочных решениях 2024 года рассказывается в свежей публикации Wall Street Journal.

На минувший август существовало сразу несколько рабочих версий, почему добротный самолёт украинских ВВС оказался потерян. Но в одном из самых поздних вариантов утверждалось, что сбитие случилось из-за прямого действия кинетического перехватчика-ракеты, выпущенного из «Патриота».









Первой из официальных лиц в публичной плоскости рассказала о таком исходе печального для украинских военных события депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По словам нардепа, F-16 перестал отображаться на радарах после старта зенитного боеприпаса Patriot, что являлось прямым следствием плохой коммуникации между зенитчиками и летчиками истребительной авиации в украинской армии.

Но как рассказали репортёры WSJ, всё дело в недокомплектности F-16: без тактической системы распознавания Link 16, событие, произошедшее в украинском небе, неудивительно. Ведь именно «Линк 16» как раз и нужна для того, чтобы информировать операторов наземных систем ПВО о присутствии в зоне досягаемости их ракет дружественных воздушных сил.

И как резюмировали корреспонденты, администрация Байдена решила, что такая чувствительная технология не должна попасть на Украину, демонтировав линию закрытой связи и идентификации не только с борта F-16, но и с наземных комплексов ЗРК Patriot.