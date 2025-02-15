Новое производство площадью 8000 кв. метров максимально роботизировано.

В районе Калининграда местные производственники дали старт второй очереди изготовления кузовных деталей для полуприцепов. Расширила производственные мощности путем постройки нового предприятия коммерческая организация «Грюнвальд». Соответствующие позитивные новости сообщили редакторы ТГ-канала «Корпорация развития Калининградчины».

Производство по выпуску алюминиевых кузовов находится в индустриальном кластере с наименованием «Храброво». В рамках генерального плана появилось два производственных строения совокупной площадью в 8000 кв. метров, имеющих сопутствующую промышленную инфраструктуру.

Всего же в периметре ИП «Храброво» находится площадь в 250 тыс. кв. метров.

Известно, что новые цеха максимально роботизированы, на внедрение подобной технологии производства потратили порядка 115 млн. рублей. Всего инвестор вложил в проект второй очереди 580 млн. рублей.

Что конкретно будут выпускать, рассказал создатель «Грюнвальда» Алексей Драч. По словам основателя, работники завода будут изготавливать комплектные полуприцепы из алюминия различной емкостью. Последние будут объемами в 44 и в 52 куб. метра.

В 2024 году в области появились и производственные помещения «Грюнвальда» площадью 2000 кв. метров, готовящиеся выпускать отдельные автомобильные компоненты и комплектные полуприцепы.

Помимо Калининградской области, заводы «Грюнвальда» существуют в Подмосковье, задействованные в производстве контейнеровозов и полуприцепов для двух типов автомобильного транспорта.