Теоретически для перехвата в текущих условиях космического гостя размером с астероид необходимо ядерное оружие.

Китай дал старт масштабной программе по зачислению на службу в «силы планетарной обороны» первых добровольцев. Бойцы нового формирования необходимы для умелого противостояния с крупным астероидом, который теоретически может врезаться в планету Земля. Сведения о создании совершенно новых сил в КНР рассказали репортёры издания Guardian.

Британские корреспонденты узнали о размещении объявлений китайским ведомством в статусе управления, занимающегося вопросами оборонной науки, техники и промышленности. Этой госслужбе нужны «молодые и целеустремленные» мужчины и женщины, имеющие опыт в аэрокосмическом направлении, сотрудничестве с другими странами и поиске в космосе астероидов. Все перечисленные добровольцы должны просчитать вероятность столкновения нашей планеты с небесным телом под наименованием 2024 YR4. Гипотетическое событие может случиться спустя 7 лет, в 2032 году.

На текущий момент шанс на кинетический удар астероида по Земле оценивается в 2,2 процентных пункта. Но худшая новость заключается в том, что вероятность на удар астероидом по земной поверхности постоянно увеличивается: в недавнем времени этот показатель был лишь 1,3%.

Так, среди требований потенциальных соискателей на должность «борца с астероидами» указывается возраст до 35 лет, особый профессиональный опыт и достаточного уровня техническая квалификация. Помимо прочего, доброволец должен быть «политически тверд».

Интересно, что прямого запрета на прием иностранцев в новообразованные силы борьбы с астероидной опасностью нет.