Третий человек в политической иерархии Североамериканского государства решил не посещать важное мероприятие по уважительной причине.

Авиационный борт государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, ранее летевший в немецкий Мюнхен, изменил курс и вылетел в направлении вашингтонской авиабазы. Соответствующие сведения приводят корреспонденты канала CBS, получившие комментарий от действующего представителя Госдепа Тэмми Брюса.

Как прокомментировал высокопоставленный чиновник, прямо во время полета в ФРГ лётный состав лайнера обнаружил механическую проблему на борту. Из-за чего было принято решение не продолжать курс в Германию, а вылететь в сторону объединенной базы Эндрюс, расположенной рядом с американской столицей.

По словам функционера, Рубио посетит ФРГ на другом самолете.









Отметим, что сегодня Рубио планировал стать участником Мюнхенской конференции по безопасности. Именно здесь американские представители хотели обозначить, как видит США разрешение миром восточноевропейского конфликта.

А вчера новый глава Белого дома Дональд Трамп высказался, что в сегодняшнюю пятницу участники из Североамериканского государства, Украины и России должны встретиться на полях Мюнхенской конференции.