Дональда Трампа больше всего интересуют проблемы самих США, чем активный внешнеполитический курс.

Разговор лидеров РФ и США больше всего с негативным оттенком отразится на государствах Прибалтики и Польши. По итогу обозначенные страны ждёт великое разочарование. О колебаниях во внешней политике Соединенных Штатов рассказывается в свежей публикации Bloomberg, чьи журналисты провели анализ телефонной беседы между главами двух государств: Дональда Трампа и Владимира Путина.

По оценке конструктивного диалога Белого дома и Кремля репортёры пришли к выводу, что Европа теперь не слишком большой союзник для официального Вашингтона. Но ещё хуже всех в ЕС придётся странам Прибалтики и Польши.









И как особо подчеркивается, Белый дом не просто говорит, но и делает: предложение повысить траты на оборону на 5 процентных пунктов от ВВП будет для государств Еврозоны слишком трудной задачей. В особенности если речь пойдет о государственных образованиях Восточной Европы.

Напомним, что буквально на днях Прибалтика отключилась от системы БРЭЛЛ, совместной с РФ и Белоруссией, из-за чего цены на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве выросли больше чем в 2 раза.