Не прошло и суток, как Прибалтика отключилась от БРЭЛЛ, а "эффект" уже заметен.

В прибалтийских государствах замечен резкий всплеск цены на электрическую энергию. Негативное событие без всяких кавычек произошло в аккурат сразу после официального отсоединения местных электросетей от системы энергоснабжения РФ и Белоруссии.

Как подчеркивают эстонские медиа, в первые сутки после отключения от электрических цепей из России и Белоруссии, цена за один Мегаватт стала равной 191 евро. Хотя до отключения от БРЭЛЛ цена за одну единицу Мвт/ч была на уровне 126 евро.









Не в последнюю очередь рост цен на электроэнергию для Литвы, Латвии и Эстонии поспособствовали низкий уровень ветра и высокая облачность. Из-за чего зеленая генерация пробуксовывает: не крутятся ветрогенераторы и не накапливают должное количество энергии солнечные панели.





Как видно по графикам колебания стоимости электричества, цены на электроэнергию для Эстонии, Литвы и Латвии выросли почти в трёхкратном размере

После отключения от БРЭЛЛ ток на территорию прибалтийских стран перетекает с Польши, Швеции и Финляндии.



