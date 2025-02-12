В прибалтийских государствах замечен резкий всплеск цены на электрическую энергию. Негативное событие без всяких кавычек произошло в аккурат сразу после официального отсоединения местных электросетей от системы энергоснабжения РФ и Белоруссии.
Как подчеркивают эстонские медиа, в первые сутки после отключения от электрических цепей из России и Белоруссии, цена за один Мегаватт стала равной 191 евро. Хотя до отключения от БРЭЛЛ цена за одну единицу Мвт/ч была на уровне 126 евро.
Не в последнюю очередь рост цен на электроэнергию для Литвы, Латвии и Эстонии поспособствовали низкий уровень ветра и высокая облачность. Из-за чего зеленая генерация пробуксовывает: не крутятся ветрогенераторы и не накапливают должное количество энергии солнечные панели.
Как видно по графикам колебания стоимости электричества, цены на электроэнергию для Эстонии, Литвы и Латвии выросли почти в трёхкратном размере
После отключения от БРЭЛЛ ток на территорию прибалтийских стран перетекает с Польши, Швеции и Финляндии.