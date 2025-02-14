Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Российская нейросеть научилась находить ошибки в вычислениях квантовых компьютеров
Новый способ исправления вычислительных дефектов носит универсальный и легко масштабируемый характер

   Специалисты Университета МИСИС придумали нейросеть, способную самостоятельно обнаруживать ошибки в квантовых вычислениях и автоматически их корректировать. Появление механизма исправлений в квантовых вычислениях на уровне работающей нейросети довольно важное открытие, способствующее самым натуральным способом улучшить уже существующие квантовые компьютеры. Благодаря новому способу удаления ошибок из расчетов можно создавать всё более мощные квантовые процессоры. Объясняется открытие довольно просто: кубит, как главный элемент квантового компьютера, обладает высокой чувствительностью. И если на этот элемент будет оказано даже относительно незаметное внешнее давление, то итоговый результат вычислений может оказаться ложным. И чем большее количество кубитов содержит квантовый компьютер, то больше будет шанс на ошибки.



   Российские ученые сконструировали нейросеть, которая путем обучения сама обнаруживает ошибки и сама же их исправляет. Данный способ полагается на архитектуру рекуррентных вычислений, необходимых для просчёта временных рядов, которые получаются после постоянного обмера тех самых кубитов. Соответствующая ученая находка опубликована в издании Physical Review A.

   Как пояснили сотрудники Университета, главный плюс разработки – это возможность самообучаться. Это важное свойство, так как одинаковые ошибки в вычислениях не всегда повторяются.

#нейросеть #квантовые вычисления #квантовые компьютеры #российские ученые #квантовые исследования #мисис
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
11
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
1
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
15
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
17
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
2
Microsoft выпускает патч KB5051987 снимающий ещё одну блокировку обновления Windows 11 24H2
3
Remedy сообщили, что Разработка ремейков Max Payne 1 & 2 идет по плану
1
Microsoft выпустила февральское обновление KB5051974 для Windows 10
+
В Казани анонсировали мегапроект по строительству центра экстремальных водных видов спорта
+
Канадские ритейлеры обозначили предварительные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX и PowerColor
2
Уолтон Гоггинс: второй сезон «Фоллаут» превзойдет по масштабности первый
2
AMD работает над видеокартой Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти
1
19FortyFive: Подводные лодки класса "Ясень-М" ВМФ России быстро модернизируют возможности страны
1
Disney объявил о пересмотре своей стратегии в области разнообразия, равенства и инклюзивности
3
Tesla Model Y до конца года получит новые версии в разных ценовых категориях
+
Ученые из Саратовского университета нашли способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
8
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
12
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
30
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
6
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
21
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
1
Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
5

Сейчас обсуждают

Obscury
15:16
Шел, а вчера на три рубля обвалился. Совпадение конечно.
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Кверт1919
15:14
надо разрабатывать другой разъем, очевидно что старая конструкция не выдерживает повышеную силу тока
Обнаружен первый случай оплавления кабеля питания на RTX 5080
Ден К
14:55
Где то видел фото с тепловизором этот кабель грелся до 150 градусов . С ним реально что то не так
Владелец GeForce RTX 5080 столкнулся с оплавлением разъёма питания
VladTag
14:50
Обнаружен первый случай оплавления кабеля питания на RTX 5080
OgoGoLog
14:46
Причём тут ЯО? Ты высер бельгийских СМИ за правду принял? Рубль стопорнулся из-за решения ЦБ оставить ставку. Курс доллара на фоне заседания ЦБ вниз всю неделю шел и без звонков от Трампа.
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Bernigan
14:45
Это блогеры которым не заносят за пиар какого нибудь говна типа амд, вот Hardware Unboxed верхний интернет
Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
Ненавижу Трусикера
14:45
Обнаружен первый случай оплавления кабеля питания на RTX 5080
[IRanPast]
14:38
Так они так постоянно делают, им даже придумывать ничего не нужно. Они берут свою реальность и перекладывают на Россию
Обнаружен первый случай оплавления кабеля питания на RTX 5080
Obscury
14:38
Рубль истеричка конечно. Вчера разговаривали +3 рубля. Сегодня начали нам угрожать (передача ядерного оружие, ввод американских ВС), так он сразу же в обморок на -2 рубля.
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
OgoGoLog
14:35
Чел, твоя альтернативная реальность поражает. Поменяй в твоём тексте РФ на Украину, а русских на украинцев и будет действительная реальность. Именно сейчас Зеленский, а не Путин поехал в Мюнхен распла...
Обнаружен первый случай оплавления кабеля питания на RTX 5080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем