Новый способ исправления вычислительных дефектов носит универсальный и легко масштабируемый характер

Специалисты Университета МИСИС придумали нейросеть, способную самостоятельно обнаруживать ошибки в квантовых вычислениях и автоматически их корректировать. Появление механизма исправлений в квантовых вычислениях на уровне работающей нейросети довольно важное открытие, способствующее самым натуральным способом улучшить уже существующие квантовые компьютеры. Благодаря новому способу удаления ошибок из расчетов можно создавать всё более мощные квантовые процессоры. Объясняется открытие довольно просто: кубит, как главный элемент квантового компьютера, обладает высокой чувствительностью. И если на этот элемент будет оказано даже относительно незаметное внешнее давление, то итоговый результат вычислений может оказаться ложным. И чем большее количество кубитов содержит квантовый компьютер, то больше будет шанс на ошибки.









Российские ученые сконструировали нейросеть, которая путем обучения сама обнаруживает ошибки и сама же их исправляет. Данный способ полагается на архитектуру рекуррентных вычислений, необходимых для просчёта временных рядов, которые получаются после постоянного обмера тех самых кубитов. Соответствующая ученая находка опубликована в издании Physical Review A.

Как пояснили сотрудники Университета, главный плюс разработки – это возможность самообучаться. Это важное свойство, так как одинаковые ошибки в вычислениях не всегда повторяются.