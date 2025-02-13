Неприятная действительность для Европы была озвучена чиновниками ЕС.

Чиновники Евросоюза оказались без сведений о том, что телефонный разговор глав государств РФ и США состоится. О том, что представители ЕС не получили раннее уведомление о предстоящей беседе по телефону Дональда Трампа и Владимира Путина, рассказал действующий представитель Еврокомиссии во время выступления в рамках пресс-конференции, состоявшейся в столице Евросоюза.

По сведениям европейского функционера, беседа в рамках телефонной линии между официальными Вашингтоном и Москвой – это большой шаг вперед, в том числе по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Вместе с тем в Еврокомиссии не уверены, что отсутствие Украины в переговорном процессе, идущем между Соединенными Штатами и Россией, будет хорошим решением для украинского государства.

Поэтому в ЕК продолжают верить, что Украина всё-таки окажется участницей переговорного процесса.

Отметим, что вчера Bloomberg вышла публикация, в которой два анонимных европейских источника заявили, что Европа была ознакомлена лишь постфактум о беседе Путина и Трампа.