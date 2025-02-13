Беспилотник разгоняется до 600 км в час и способен ориентироваться по сигналу спутника, в конце миссии переключаясь на оптико-электронный блок наведения.

Появились первые сведения визуального характера, демонстрирующие габариты нового реактивного дрона российской армии семейства «Герань-3». Передовой экземпляр имеет фюзеляж размером в 3,5 метра в длину и расстояние между крайними точками двух крыльев в 2,5 метра. Передовой барражирующий боеприпас разгоняется до 600 километров в час.

Сам беспилотник имеет достаточно продвинутый технический уровень внутренней конструкции с интеграцией в корпус силовой установки турбореактивного типа, позволяющей подняться в воздушное пространство конструкции суммарной массой более 200 кг с ударным блоком весом в 50 кг.

При сравнении «Герани-3» и «Герани-2» первая в пять раз мощнее благодаря усиленной по массе в 5 раз боевой части.

Дрон трудно отследить на радарах даже современного типа из-за использования внешнего малозаметного покрытия.

Для следования к конечной точке боевой миссии дрон ориентируется по сигналу спутника. В качестве меры, предельно повышающей уровень точности, используется оптико-электронный блок, позволяющий наводиться на конкретный участок поражаемого объекта.





Такой БПЛА идеален для атаки в составе ударной группы, нацеленной на склады и предприятия военной направленности, важные штабы, зоны с объектами энергетического значения и защищенные укрытия.