Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Новая "Герань-3" стала в 5 раз мощнее, чем предыдущие версии дальнобойных ударных дронов
Беспилотник разгоняется до 600 км в час и способен ориентироваться по сигналу спутника, в конце миссии переключаясь на оптико-электронный блок наведения.

   Появились первые сведения визуального характера, демонстрирующие габариты нового реактивного дрона российской армии семейства «Герань-3». Передовой экземпляр имеет фюзеляж размером в 3,5 метра в длину и расстояние между крайними точками двух крыльев в 2,5 метра. Передовой барражирующий боеприпас разгоняется до 600 километров в час.

   Сам беспилотник имеет достаточно продвинутый технический уровень внутренней конструкции с интеграцией в корпус силовой установки турбореактивного типа, позволяющей подняться в воздушное пространство конструкции суммарной массой более 200 кг с ударным блоком весом в 50 кг.

   При сравнении «Герани-3» и «Герани-2» первая в пять раз мощнее благодаря усиленной по массе в 5 раз боевой части.

   Дрон трудно отследить на радарах даже современного типа из-за использования внешнего малозаметного покрытия. 

   Для следования к конечной точке боевой миссии дрон ориентируется по сигналу спутника. В качестве меры, предельно повышающей уровень точности, используется оптико-электронный блок, позволяющий наводиться на конкретный участок поражаемого объекта.


   Такой БПЛА идеален для атаки в составе ударной группы, нацеленной на склады и предприятия военной направленности, важные штабы, зоны с объектами энергетического значения и защищенные укрытия. 

#герань #герань-3 #дальнобойные дроны вс рф #реактивные дроны #ударные бпла
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
4
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
10
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
4
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
12
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
2
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
11
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
Microsoft убрала страницу с описанием процесса удаления Edge, которая оказалась его рекламой
1
В Ростовской области строят завод с месячной производительностью до 1000 единиц металлоконструкций
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 не получит 16 ГБ памяти
+

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
56
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
7
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
3
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
12
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5

Сейчас обсуждают

Маэстро
20:39
так и я про него, на тебе самый страшный грех - Ширк, ты променял Аллаха на Трусонюха
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Хамзат Ингуш
20:38
ты по шариатскому суду будешь отвечать шайтан
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
ebatorуа
20:38
это попсовая передача.
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
linux4ever
20:37
А золото начнёт дорожать.
Россия за прошлый год добыла примерно 330 тонн золота
Маэстро
20:37
джихад продажный шайтан не может объявить, ибо сам грешен
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Хамзат Ингуш
20:36
а тебе джихад.
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Маэстро
20:35
так ты сам шайтан кафирный, не чтишь ислам, тебе положен хадд
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Валерий Агапов
20:35
По поводу причин падения $ в ходу и отрицаемая версия, но основное в том, что высокий рубль не выгоден нашим экспортёрам. Поэтому ЦБ унизит рубль. Если нет, то что-то мы не знаем
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Хамзат Ингуш
20:34
не кефир а кафир
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Маэстро
20:32
какие ещё кефиры?
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем