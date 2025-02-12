Появление высокоскоростной железнодорожной магистрали станет мощным бустером развития экономической жизни сразу для нескольких российских регионов.

Специалисты РЖД готовы к старту строительных работ по возведению первой на территории Российской Федерации железной дороги высокоскоростного типа, соединяющей между собой города Москва и Санкт-Петербург. О готовности российских железнодорожников к трудовому подвигу в рамках масштабного строительства проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург рассказал лично руководитель организации Олег Белозеров.

Так по итогам главного заседания топ-менеджеров РЖД за прошлый год глава компании заявил, что новые горизонты стали как никогда близки, подразумевая, что возведение ВСМ не является непреодолимым препятствием для сотрудников ведомства.









Тем временем появились предварительные оценки будущего проекта, согласно которым теперь до Твери по новой дороге можно будет добраться всего за 39 минут. Ранее, используя для скоростного перемещения «Сапсан», данный промежуток можно было преодолеть за 66 минут. Уменьшится время путешествия между Тверью и Великим Новгородом. Причем уменьшится весьма существенно, примерно в 3 раза. Вместо «старых» трёх часов и 20 минут, доехать до Великого Новгорода можно будет за один час и семь минут.