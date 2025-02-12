Рост цен на газ является прямым следствием санкционной политики против российского газа.

Еврокомиссия занимается вопросом директивного регулирования цен на газ в Европе. Всё из-за их слишком мощного роста в зимний период. О планах по временному ограничению стоимости газа на территории Евросоюза главным управляющим органом ЕС информируют журналисты The Financial Times, ссылающиеся на собственные источники.

Как пояснили эксперты, мнение которых услышали корреспонденты издания, цена на газ растёт из-за низкой температуры на улице и буквально дефицита ветра, необходимого для электрической генерации от ветряков. Что уже привело к цене на газовый концентрат до 4 раз выше, чем за океаном в Соединенных Штатах.









В настоящий момент Европейская Комиссия ведёт активные дискуссии в рамках рабочих встреч руководства, пытаясь заморозить цены. Ведь скачок последних довольно негативно влияет на тяжелую промышленность. Такие ответные шаги будут представлены в грядущем марте.

На 12 февраля конструктивный диалог по поводу вводимых ограничений только стартовал, поэтому точно неизвестно, будет ли ЕК регулировать цены.