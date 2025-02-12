Новейшее стрелковое оружие по мнению топ-менеджеров Ростеха заставит завидовать даже голливудских героев фильмов.

Сотрудники «Ростеха» привезли на форум IDEX-2025 в Абу-Даби не только «тяжелые экспонаты» в виде основного российского танка Т-90М «Прорыв-3» и зенитного ракетного комплекса новейшего поколения «Панцирь-СМД-Е», но и стрелковое вооружение. Речь идёт о ручном пулемете РПЛ-7. Последний 100% был бы предметом зависти голливудского персонажа Рэмбо, что озвучил руководитель подразделения вооружений ГК «Ростех» Бекхан Оздоев.

По мнению топ-менеджера отечественной госкорпорации, РПЛ-7 является непревзойденным образцом пехотного вооружения по части эргономики. Пулемет удобно использовать благодаря небольшим размерам и относительной легкости. Огневое средство одинаково хорошо подойдет как бойцам с активной правой, так и левой рукой.









Сам образец российского вооружения представляет собой скорострельное средство с ленточной подачей патронов калибра 7,62-мм.

Помимо удобства в использовании пулемет является представителем надёжности и повышенной точности, где оператор средства имеет возможность увеличивать боевую эффективность РПЛ-7 путем установки навесных модулей: от фонаря и лазерного целеуказателя, до дневного и ночного оптических прицелов.

Ознакомиться лично с предметом гордости российских оружейников можно в сроки с 17 по 21 февраля в столице СА.