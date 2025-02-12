В отличие от американского F-35 отечественный истребитель пятого поколения регулярно модернизируется как внешне, так и внутренне.

Многофункциональный тяжелый истребитель пятого поколения Су-57 обладает лучшими в мире лётными характеристиками, выраженными в демонстрации сверхзвуковой дальности. Всё из-за решения отечественных конструкторов и инженеров оснастить боевой самолёт сверхзвуковым регулируемым воздухозаборником, относящемуся к оборудованию с ярко выраженными признаками радиолокационной малозаметности.

Об успехах отечественной конструкторской школы в направлении строительства боевой авиации журналистам ТАСС рассказал руководитель ОАК Вадим Бадеха. Топ-менеджер Объединенной авиастроительной корпорации объяснил, что специалисты Сухого являются флагманами в отладке лётных режимов, демонстрируемых в режиме дозвуковых полётов. Свой успешный опыт они перенесли в конструировании уникального воздухозаборника. Последний отличается уникальными характеристиками, увеличивающими сверхзвуковую дальность, дальность максимального вылета и повышенную маневренность в рамках сверхзвукового полёта.









Отметим, всё перечисленные лётные характеристики станут ещё лучше с переходом Су-57 на так называемый двигатель второго этапа АЛ-51Ф1, превосходящий своего предшественника не только по мощи, но и по своей долговечности.