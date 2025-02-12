Новинку впервые представят за рубежом на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

Передовой отечественный ЗРК «Панцирь-СМД-Е» продемонстрируют в рамках форума вооружений IDEX 2025 в Саудовской Аравии.

На февраль 2025 года аналогичных решений в сфере защиты воздушного пространства от действий ударных БПЛА на современном рынке вооружений нет. По мнению главы отдела вооружений, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростех» Бекхана Оздоева, новейший российский «Панцирь» есть ничто иное, как чистый эксклюзив. Большое количество миниатюрных управляемых снарядов превращают зенитный ракетный комплекс буквально в короля борьбы с дронами. Своими мыслями по поводу противодронной ревизии классического «Панциря» Оздоев поделился с журналистами РИА Новостей.

Как пояснил топ-чиновник, всего один боевой блок отечественного комплекса по своей эффективности эквивалентен полной батарее зарубежных ЗРК. Причем это не просто слова, а мнение операторов установки после использования в ходе тестовых испытаний с большой зенитной нагрузкой.

Отметим, что датой публичной премьеры «Панцирь-СМД-Е» принято считать выставку «Армия» в минувшем августе.









Новейший комплекс кардинально отличается от своих предшественников полным отсутствием скорострельной пушки, представляя собой сугубо ракетный вариант для борьбы с воздушными угрозами.

Помимо мини-ракет установка включает в себя обзорный модуль радарного типа, широкодиапазонную РЛС и электронно-оптический блок. Малоразмерные цели с ЭПР, аналогичной классическим дронам, передовой «Панцирь» обнаруживает на дистанции до 45 км, сопровождая в воздухе одновременно до 40 таких объектов.

Для перехвата целей используется два типа управляемых снарядов: мини-ракеты для уничтожения БЛА и полноразмерные ракеты для перехвата больших объектов, таких как самолёты и вертолёты. Всего одна пусковая установка вмещает 48 противозенитных малогабаритных ракет или 12 классических зенитных ракет. Последние сбивают цели на дальностях в диапазоне от 1 км до 10 км, а мини-ракеты от 0,5 км до 7 км.