Планируется постройка и завода по переработке использованных бутылок.

Изобилие крымского песка пойдет на стеклянные бутылки. На полуострове возведут промышленное предприятие по изготовлению стеклотары. Выдувать бутылки будут из местного песка после предварительной процедуры по обогащению.

О будущих планах одного из инвесторов рассказали журналисты издания РИА Новости Крым, ссылаясь на заявление крымского министра промышленности Анушавана Агаджаняна.

Высокопоставленный чиновник регионального уровня проинформировал корреспондента о «товарной емкости» Крыма, которому необходимо на 130 млн. бутылочной продукции в год. Но все такие бутылки из-за разных причин являются для Крыма ввозимыми. Изменить ситуацию на этом направлении можно собственными силами. Усилия российских химиков доказали, что крымский песок отлично подходит для выпуска бутылочной продукции после предварительного обогащения. После чего проектом по производству необходимой для Крыма тары заинтересовался пул инвесторов.

Научную базу по производству бутылок смогли обосновать специалисты-химики из Крымского федерального университета.

Как добавил Агаджанян, для Крыма пространство безубыточности выпуска стеклотары эквивалентно 35 млн. готовой продукции и её последующая продажа местным потребителям. Что будет довольно нетрудно сделать, так как Крыму необходимо не менее 130 млн. бутылок.

В будущем есть планы по возведению предприятия по вторичному использованию бутылок методом полной переработки уже использованной тары. Если получится осуществить и этот проект, то Крым получит ещё одно производство замкнутого цикла, подытожил республиканский функционер.