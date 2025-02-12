На Солнце произошла вспышка продолжительностью 25 минут

Астрономы заметили сегодня новую вспышку на Солнце, отнесенную к классу мощности под маркером M. Со стороны российских представителей астрономии вспышку класса M обнаружили специалисты отечественного Института прикладной геофизики.

Так наблюдая за светилом через рентгеновский спектр, была найдена вспышка M1.6, находившаяся в зоне 3981. Вспышка длилась около 25 минут.

Отметим, что вспышки на Солнце ранжируют по мощности рентгеновского излучения, где класс A самый слабый, а класс X, соответственно, самый мощный. Диапазон скачков от одного класса вспышки другой увеличивается ровно в десять раз.

В отношении к жителям Земли вспышки обычно несут негативный характер: это заключается в магнитных бурях, которые, в свою очередь, вызываемые облаками солнечной плазмы, движущейся в направлении земной атмосферы. Если магнитные бури достаточно сильны, то помимо плохого самочувствия у метеозависимых людей, ухудшается качество радиосвязи и могут произойти проблемы в нормальной работе электроприборов.