Российским истребителем пятого поколения в особенности интересуются государства Ближнего Востока.

Демонстрация тяжелого истребителя Су-57 в рамках международного авиационного форума Aero India 2025 в индийском Бангалоре вызвала значительный интерес со стороны гостей выставки. Многофункциональный боевой самолёт понравился государствам, представляющим Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

О перспективах на внешних рынках экспортного варианта Су-57 рассказал главный управляющий «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Топ-менеджер в беседе с корреспондентами ТАСС сделал акцент на том, что текущие производственные мощности ОАК без видимых усилий способны обеспечить передачу иностранным заказчикам данных самолётов в прописанные в согласительных документах сроки.

Есть у Объединенной авиастроительной корпорации спецпредложение и для индийских военных и местного ВПК, для которых отечественная сторона готова продемонстрировать довольно высокий уровень сотрудничества, обеспечив возможность совместного производства российского истребителя пятого поколения.

О том, что самолёт имеет действительно выдающиеся лётные характеристики, покажет в рамках пилотажной сессии Герой России Сергей Богдан. Для любителей «самостоятельных полётов» к услугам будет представлен наземный тренажёр с опцией виртуальной реальности.