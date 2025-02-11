Лишь единицы стран в мире располагают таким арсеналом.

ОАК не только выпускает многофункциональные тяжелые истребители 5-го поколения Су-57, но и развивает отечественную линейку ударных дронов, способных взлетать не только с наземных поверхностей, но и стартовать в воздухе с авиационного носителя.

Так по словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, последние разработки организации в скором времени научатся взлетать с внешней подвески воздушных носителей.

А мы перечислим, чем такое решение может быть полезно.

Так момент начала боевых миссий с воздушной зоны позволяет заметно нарастить боевой радиус и максимальное время полёта БПЛА. Всё из-за экономии внутренних ресурсов дрона, затрачиваемых в обычных условиях на момент старта и набора необходимой высоты. Тем более запас топлива или заряда электрических АКБ беспилотника не бесконечны.

Причем набирающий темп дрон во время воздушного старта не нуждается в инфраструктуре, расположенной на земле, действуя независимо от условий.

Отметим, что первые сведения о том, что в РФ создан с такими характеристиками боевой дрон, поступили в марте прошлого года. В министерстве для боевой машины уже выпустили отдельный патент.